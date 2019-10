Dois mortos em acidente na A41 na Maia

Ana Correia Costa Hoje às 14:32, atualizado às 14:33 Facebook

Um acidente de viação na A41, ao quilómetro 9.8, no sentido Lousada-Matosinhos, perto do Centro Comercial Maia Jardim, na Maia, provocou duas vítimas mortais neste sábado à tarde.

A partir do meio-dia deste sábado, ocorreram três despistes seguidos, provocando um total de quatro acidentes, um dos quais com vítimas mortais.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o acidente mortal ocorreu quando uma viatura atingiu um reboque que procedia à remoção de um veículo que se tinha acidentado. Desse primeiro acidente resultou apenas um ferido ligeiro.

As duas vítimas mortais, um homem e uma mulher, de 60 e 62 anos, seguiam no carro que embateu no reboque. A condutora desse veículo, um BMW, ficou com ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de São João.

Duas pessoas estarão encarceradas, e para o local foram mobilizados vários meios de socorro, incluindo os Bombeiros da Trofa, de Valongo, de Ermesinde e de Moreira da Maia.

Houve mais duas viaturas envolvidas na sequência de acidentes e mais um ferido ligeiro, mas não se sabe ainda em que circunstâncias.