Comboio suburbano chega domingo ao Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras de eletrificação e certificação da Linha do Douro estão concluídas, passando o Marco de Canaveses a estar ligado ao Porto pelo Serviço Urbano com oferta reforçada.

Os Comboios Urbanos do Porto retomam no próximo domingo, dia 14, a circulação entre Caíde e Marco de Canaveses. O serviço estava suspenso desde finais do século passado quando a empreitada de eletrificação da Linha do Douro se ficou por Caíde. Na ocasião, ficou a promessa, sucessivamente adiada, de estender o ramal elétrico até ao Marco de Canaveses. Acontece agora passadas duas décadas. O pequeno troço de 15 quilómetros está eletrificado e certificado pelo Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestes (IMT) e vai agora abrir passagem "aos amarelos" da Urbanos do Porto até à estação do Marco.

Ao todo, serão 56 ligações entre o Porto/Marco/Porto que irão diariamente percorrer o traçado elétrico da Linha do Douro: 29 composições terminam o percurso no Marco e outros 27 iniciam naquela estação a viagem até ao Porto.

Até aqui, durante a semana tínhamos cerca de 20 comboios diários a ligar o Marco ao Porto, agora vamos passar a ter quase 30 nos dois sentidos e a viagem passa a durar cerca de 1 hora e 15 minutos.

"É um aumento do número e de qualidade de oferta muito grandes, aquele que os marcuenses vão sentir no dia-a-dia", diz Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses.

Desde o dia 1 de julho, os utilizadores do meio de transporte ferroviário podem beneficiar do Programa de Apoio à Redução Tarifária, e desse modo, pagar no máximo 40 euros de passe mensal para a ligação entre o Marco de Canaveses e o Porto, ou 50 euros, se estenderem o título à rede de transportes urbanos do Porto (metro e STCP).

"É uma verdadeira revolução no meio de transporte coletivo que o nosso concelho está a viver", rematou a autarca.