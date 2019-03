António Orlando Hoje às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A turma do 11.º F da Escola Secundária do Marco de Canaveses ganhou um prémio de 3300 euros no concurso "Quem é Calouste", promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, integrado na celebração dos 150 anos do nascimento do seu mentor.

A razão da conquista foi a realização de um pequeno filme de animação, elaborado coletivamente, na disciplina de Desenho A, sob a orientação do professor Luís Vieira.

Os 12 alunos da turma vão dividir os 300 euros do prémio para a turma, cabendo o restante, 3 mil euros à Escola Secundária para dinamização de atividades para a comunidade escolar.

A entrega do prémio decorreu no passado fim de semana no âmbito das celebrações do 150.º aniversário do célebre filantropo. O cheque simbólico foi entregue aos alunos pelo bisneto de Calouste, Martin Essayan.

"A turma em particular e a escola em geral estão muito contentes com esta distinção promovida por uma das mais conceituadas fundações mundiais nas áreas da ciência, arte e filantropia", disse Luís Vieira ao JN.

No dia em que se comemorou o aniversário do nascimento de Calouste Gulbenkian, uma equipa de professores e alunos, esteve presente na cerimónia de entrega de prémios, onde participou entusiasticamente, vendo o seu trabalho recompensado.