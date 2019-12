Ministério dá 10 mil euros a escolas de Marco de Canaveses por reutilização de manuais

António Orlando Hoje às 14:06 Facebook

O Agrupamento de Escolas n.º 1 de Marco de Canaveses foi distinguido pelo Ministério da Educação por ter sido considerado o terceiro Agrupamento de "Escolas Mais Reutilizadoras" do país e o primeiro do distrito do Porto, no âmbito do processo de reutilização dos manuais escolares, ao abrigo do programa MEGA (Manuais Escolares Gratuitos).

A taxa de manuais reutilizados ultrapassou os 83%. O prémio foi um cheque de 10 mil euros entregue pela Secretária de Estado da Educação Susana Amador. O dinheiro entregue na cerimónia de prémios Escola MEGA Fixe é para ser investido "em material escolar".

Neste Agrupamento, sediado na Escola Secundária de Marco de Canaveses e constituído por 11 escolas, o trabalho foi coordenado por Nélia Rocha, adjunta do diretor, coadjuvada pelos coordenadores das nove escolas do 1.º Ciclo e da Escola Básica de Toutosa. A professora salientou o 3.º lugar obtido, a nível nacional, considerando que "o envolvimento da comunidade educativa foi fulcral para a obtenção dos bons resultados neste projeto".

O diretor do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Marco de Canaveses, José Teixeira, ressalvou "a forma como levou a sério a séria missão de lutar contra o desperdício. Fomos louvados por cumprirmos o nosso dever e de, dentro das nossas modestas possibilidades, termos tido um comportamento de excelência, tendo em conta que dos livros em causa, atingimos acima dos 83% de recuperação e reutilização".

O Agrupamento que no país mais manuais escolares reaproveitou foi o Agrupamento de Escolas de Mourão, no distrito de Évora. O reaproveitamento dos livros que circularam nas diferentes escolas de Mourão atingiu os 94,5%. O segundo que mais reaproveitou foi o Agrupamento de Escolas de Miradouro de Alfazina, Almada, seguindo-se Marco de Canaveses.

Na lista dos vinte Agrupamentos que mais livros reaproveitaram constam mais dois do distrito do Porto: Vale de Ovil, Baião (10º lugar); D. António Taipa, Freamunde, Paços de Ferreira (19º).

Agrupamentos premiados com o cheque de 10 mil euros:

Mourão; Miradouro de Alfazina, Almada; n.º 1 Marco de Canaveses; Moita, Setúbal; Nuno de Santamaria, Tomar; Vila de Rei; Almeirim; Abrigada, Alenquer; Mondim de Basto; Vale de Ovil, Baião; Rosa Ramalho, Barcelos; Virgínia Moura, Guimarães; António Alves Amorim, Vila da Feira; Benedita, Alcobaça; Escolas das Taipas, Guimarães; José Afonso, Moita; Olaias, Lisboa; Abação, Guimarães; D. António Taipa, Freamunde- Paços de Ferreira; Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis.

Todas as escolas do país que participaram no MEGA receberam um selo que as distingue como exemplo de boas práticas.