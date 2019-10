Piloto morre durante prova de enduro no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 17:39 Facebook

A morte súbita de um piloto de motocross esta tarde no decurso da última prova do nacional de enduro levou à suspensão da competição que decorria no Marco de Canaveses.

O piloto natural de Felgueiras, Filipe Nunes de 42 anos, ter-se-á sentido indisposto, parou a mota e de seguida caiu inanimado. Assistido pelos bombeiros do Marco de Canaveses, o óbito acabaria por ser declarado no local pela equipa da VMER do Vale do Sousa, entretanto acionada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Porto.

Em comunicado, o Motor Clube do Marco (MCM) explica que "logo que foi tomado conhecimento da gravidade da situação, o júri da prova decidiu parar de imediato a corrida. Fruto desta situação, as cerimónias de pódio foram suspensas". Contactada pelo JN, a direção do MCM remeteu para mais tarde eventuais esclarecimentos adicionais.

Até ao final da tarde, a Federação Portuguesa de Motociclismo ainda não tinha revelado qual será o desfecho da prova desportiva. Refira-se que esta prova ia decidir o campeão nacional absoluto, com quatro pilotos em disputa pelo título.