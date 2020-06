Câmara de Matosinhos fecha praias no S. João

JN Hoje às 20:16 Facebook

A Câmara de Matosinhos vai interditar as praias do concelho entre as 19 horas de terça-feira e as 9 horas de quarta-feira, para evitar ajuntamentos no S. João.

"A Polícia Marítima, numa ação concertada com a Polícia Municipal de Matosinhos e o Sistema de Salvamento Balnear, vai patrulhar as marginais para assegurar o cumprimento das regras e promover a segurança da população", diz a autarquia, em comunicado.

"Numa altura em que assistimos a persistentes aglomerados em várias cidades do país, queremos evitar que o mesmo suceda em Matosinhos numa noite que, por tradição, as pessoas se concentram na via pública. Apesar do desconfinamento, sabemos que os riscos de contágio se mantêm e que continua a ser de extrema importância que todos cumpram as regras emanadas da DGS (Direção-Geral da Saúde)", adverte Luísa Salgueiro, presidente da Câmara, citada na nota.

"As regras para os restaurantes mantêm-se, com o encerramento das portas às 23 horas, sendo que os adereços alusivos ao S. João estão proibidos, tanto no interior como no exterior dos estabelecimentos. A música está proibida a partir das 21 horas", acrescenta a autarquia, lembrando que "as lojas de conveniência, incluindo as que se encontram instaladas nos postos de abastecimento de combustível, têm ordem para fechar às 19 horas".

A Câmara assinala, ainda, que "numa operação conjunta da PSP, GNR e Polícia Municipal, as principais artérias do concelho serão alvo de patrulhamento durante a noite e madrugada no sentido de evitar ajuntamentos".

O comunicado sublinha também a proibição "de festas particulares e do consumo de bebidas alcoólicas na via pública". "A venda ambulante de comida e bebidas está igualmente interdita", conclui.