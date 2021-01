Covid regista "valores normais" entre professores de Matosinhos

Hoje às 19:47 Facebook

Primeiro dia do rastreio entre docentes e não docentes das escolas do concelho deteta taxa de incidência inferior a 1%. Nove casos positivos em 914 testes.

Testes de leitura rápida de antigénio deteraram este sábado nove casos positivos nos 914 dianósticos realizados entre professores e pessoal auxiliar da comunidade escolar de Matosinhos.

Articulado entre a Câmara Municipal e a Cruz Vermelha, o rastreio prossegue até segunda-feira, para avaliar a incidência do contágio entre o pessoal docente e não-docente no regresso para o segundo período das aulas, após duas semanas de férias.

Entre todas as escolas do município, públicas e privadas, do ensino básico ao ensino superior, a Câmara estimou entre 3500 e 4000 o número professores e auxiliares a convocar para a despistagem da covid-19, de forma voluntária e gratuita.

A Cruz Vermelha portuguesa disponibilizou, precisamente, quatro mil testes e mobilizou técnicos para os seis pontos de diagnóstico espalhados pelo município. Num deles, na Casa da Juventude de Matosinhos, coordenou-se toda a operação. No balanço do primeiro dia do rastreio, registaram-se 914 testes e nove casos positivos, que entraram imediatamente em quarentena.

"Estamos a falar em menos de 1% de incidência. Os resultados estão dentro dos valores normais para o concelho", diz ao JN o coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha, Gonçalo Órfão.

"Estes testes rápidos pretendem minimizar o impacto nas escolas de eventuais infeções contraídas durante as festividades do Natal. Ao atuar nas escolas, estamos a proteger milhares de famílias", afirma Luísa Salgueiro, presidente da Câmara.

"Matosinhos - observa a autarca - tem apresentado uma desaceleração muito significativa na incidência de casos por 100 mil habitantes e estamos, segundo o último boletim da DGS, muito perto de integrar a lista dos concelhos com risco moderado. A descida no número de infetados - temos a menor

incidência na zona do Porto - foi fruto do trabalho que desenvolvemos enquanto comunidade e dependeu, em grande parte, da responsabilidade individual dos matosinhenses".

Aberto até segunda-feira, o rastreio contava neste sábado com a inscrição de 75% dos profissionais. As inscrições continuam abertas, através de hiperligação distribuída pelas direções dos agrupamentos escolares.