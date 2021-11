JN Hoje às 18:24, atualizado às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, esta segunda-feira à tarde, atropelado numa passadeira em Leça da Palmeira, Matosinhos.

A vítima foi colhida na zona em frente ao farol, na marginal de Leça da Palmeira, quando atravessava a rua, na passadeira, levando uma bicicleta pela mão.

Os bombeiros de Matosinhos/Leça receberam o alerta às 17.30 horas.

A PSP também foi para o local.

O trânsito está cortado no sentido Cabo do Mundo/Leça da Palmeira para limpeza da via.