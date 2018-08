Incêndio florestal ameaça fábrica da Ramirez em Matosinhos

Marta Neves Hoje às 15:35 Facebook

Um incêndio florestal que deflagrou, nesta quinta-feira, na Rua do Passadouro, em Lavra, Matosinhos, está a ameaçar a nova fábrica da Ramirez.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, no local estão 24 operacionais, de várias corporações locais.

O alerta para o incêndio chegou por volta das 13.10 horas.

Segundo fonte da empresa, contactada pelo JN, a "situação está controlada", mas ainda assim os bombeiros encontram-se nas instalações da Ramirez "a lançar água para as bouças contíguas".

Para o efeito, os bombeiros estão a usar as próprias bocas-de-incêndio da conserveira.

Esta é a primeira vez que a empresa, que está nestas instalações desde 2015, vive uma situação deste género.

Segundo a mesma fonte, "não há ameaça direta à laboração".