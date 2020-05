Menina ferida em despiste de carrinha contra paragem de autocarro

Alfredo Teixeira Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Acidente ocorreu na Rua de Godinho Faria, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos.

Uma menina de oito anos ficou esta tarde ligeiramente ferida na sequência do despiste da carrinha ligeira onde seguia conduzida pelo pai e que embateu numa paragem de autocarro em S. Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos.

O acidente ocorreu pelas 18 horas na Rua de Godinho Faria, que liga a zona do Amial à Maia. "Não sabemos qual o motivo do despiste mas possivelmente o veículo terá embatido no passeio e rebentado o pneu embatendo de seguida na paragem", afirmou ao JN Paulo Soares, oficial dos Bombeiros de S. Mamede de Infesta que estiveram no local para prestar auxílio à vítima e remover o veículo.

Na altura do sinistro não se encontravam pessoas na paragem de autocarro. Devido ao acidente a circulação automóvel nesta via, no sentido S. Mamede/Maia ficou condicionada. "Deviam colocar aqui uma lomba porque esta paragem está amaldiçoada. Há aqui muitos acidentes", refere Ana Moreira, residente no local.

Um dos acidentes mais trágicos registados no local vitimou, em novembro de 2018, Bruno Monteiro, de 37 anos, residente em Mosteiró, Vila do Conde, e que pertencia à claque do Boavista, Panteras Negras. A moto em que seguia embateu na mesma paragem e num poste.