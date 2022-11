JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

Um motociclista ficou em estado grave, na tarde deste sábado, depois de se ter despistado na A4, junto à saída para Custóias.

Segundo as autoridades, o condutor do motociclo foi projetado para os separadores centrais da autoestrada, estando já hospitalizada.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS), o alerta foi dado pelas 14.44 horas, e estão no local os Bombeiros de Leixões, e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital Pedro Hispano.