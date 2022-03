Quatro milhões de euros para despoluir rio Leça até 2023

A Associação de Municípios do Corredor do Rio Leça viu a sua candidatura a uma verba do programa Compete 2020 aprovada. São quatro milhões de euros que irão financiar uma "grande intervenção de limpeza e beneficiação global" do rio e afluentes até ao final de 2023.

A Câmara de Matosinhos fez saber, esta quarta-feira, através de uma nota de imprensa, que a aprovação da candidatura ao programa Compete 2020 permitirá retirar "todos os resíduos que permanecem no leito e margens do rio Leça, tais como pneus e outros de grande volume, assim como plásticos de pequena dimensão que permanecem na vegetação após as cheias".

A intervenção, cuja candidatura foi "elaborada após uma grande articulação e colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente", refere a Autarquia, "será coordenada pelos técnicos do Corredor do Rio Leça". O curso de água nasce em Santo Tirso, percorrendo Valongo, Maia e Matosinhos, onde desagua. Além da limpeza das margens, os trabalhos incluem "inventariação, georreferenciação e investigação de todas as captações de água e tubos que podem libertar poluentes".

Decorrerão "reuniões de apresentação" do projeto à população, informa aquele Município, para que os interessados possam "conhecer e participar neste projeto" e "será ainda lançado um sítio na internet para divulgação e várias atividades de participação pública".

Para Luísa Salgueiro, presidente da Associação de Municípios do Corredor do Rio Leça, citada na nota de imprensa, trata-se de "uma oportunidade única para a reabilitação deste curso de água, constituindo um enorme benefício para o meio ambiente e para toda a população que usufrui deste percurso natural", e que permitirá uma "investigação minuciosa de todo o percurso do rio e os seus afluentes".

A estas ações, soma-se "o combate às plantas invasoras, a recuperação ecológica de todo o rio através da replantação da vegetação marginal, e criação de zonas húmidas, charcos e viveiros de plantas aquáticas para apoiar o restauro do ecossistema".