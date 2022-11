Alfredo Teixeira Hoje às 12:26 Facebook

O Rio Leça voltou a galgar as margens, na manhã desta quarta-feira, na zona do Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos.

As águas inundaram o corredor verde constituído por ciclovia e percursos pedonais.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, não se registaram inundações em habitações nem em empresas, embora na zona se encontre instalado o Centro Empresarial Lionesa.