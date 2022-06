Rua em Matosinhos cortada ao trânsito devido a incêndio em restaurante

JN com agências Hoje às 17:39 Facebook

A Rua Godinho, em Matosinhos, está cortada ao trânsito devido a um incêndio no restaurante D. Zeferino, revelou à Lusa fonte da PSP do Porto, que revelou "não haver previsão" para a reabertura da via.

O alerta foi dado pelas 15.16 horas e o incêndio, segundo testemunhas oculares no local, continuava pelas 16.30 horas "muito ativo", admitindo que o restaurante tenha "sido totalmente consumido pelas chamas".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto disse ao JN que o fogo foi dominado às 15.41 horas e entrou em fase de rescaldo às 17.51 horas.

À Lusa, uma fonte do restaurante Robalo, situado mais abaixo na rua que conduz à marginal de Matosinhos, afirmou que "as chamas e o fumo continuavam intensos", confirmando ainda o corte de circulação automóvel. Da Petisqueira Godinho, do outro lado da rua, uma outra fonte manifestou a convicção de que, "pela força das chamas, todo o restaurante deve ter sido consumido".

Fonte da corporação de Leixões indicou que não há registo de feridos.

No combate ao incêndio, pelas 17 horas, continuavam 20 operacionais apoiados por nove viaturas, distribuídas pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça, Leixões, Leça do Balio e São Mamede de Infesta.