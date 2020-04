Senhor de Matosinhos cancelado pela primeira vez em 700 anos

JN/Agências Hoje às 20:38 Facebook

As Festas do Senhor de Matosinhos, agendadas para 22 de maio a 14 de junho foram canceladas devido à atual pandemia da Covid-19.

O cancelamento das festas foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara que decorreu esta terça-feira. A decisão prendeu-se com o facto de "não estarem reunidas as condições necessárias para a sua realização", dado o "cenário de pandemia que se vive no país", referiu a Autarquia.

É a primeira vez em quase 700 anos de história que as Festas do Senhor de Matosinhos são canceladas, juntando-se às outras duas romarias - Festas da Senhora da Hora e Festas do Mártir São Sebastião, que foram pelas mesmas razões, também canceladas.

"Todos os intervenientes estão conscientes da penalização económica que esta circunstância trará aos operadores deste tipo de festas e romarias", referiu o vice-presidente da câmara, Fernando Rocha.

O autarca, que é também presidente da Associação para a Animação da Cidade de Matosinhos (entidade coorganizadora das festas) sublinhou que depois de consultadas as autoridades de saúde "nenhuma outra decisão poderia ser tomada".

Contudo, Fernando Rocha disse estar a ser articulada com a Paróquia de Matosinhos "uma fórmula" que permita que o Dia do Senhor de Matosinhos, que este ano se celebra a 03 de junho, seja assinalado.