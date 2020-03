Paços de Ferreira: Quinta morte por covid-19 em Portugal

Fernanda Pinto Hoje às 10:09 Facebook

O concelho de Paços de Ferreira registou a primeira vítima mortal por Covid-19.

O presidente da autarquia, Humberto Brito, confirmou o óbito nas redes sociais. É a primeira morte na região do Vale do Sousa.

"Com quatro registos positivos, faleceu ontem à noite no nosso concelho a primeira pessoa com diagnóstico de Covid-19. Expresso os meus sentimentos à família enlutada", escreveu o autarca, sem adiantar mais dados, como a idade ou o sexo da vítima. O JN sabe, no entanto, que se trata de uma pessoa de 64 anos.

Trata-se da quinta morte por coronavírus em Portugal. O boletim diário da Direção-Geral de Saúde de quinta-feira apontava para três vítimas mortais. Mas à tarde o presidente da Câmara de Ovar anunciava mais uma morte no seu concelho. Os dados serão atualizados pela DGS ao final desta manhã.

Ontem, eram 785 os casos confirmados por infeção do novo coronavírus em Portugal.