Primeiro caso de coronavírus em Paços de Ferreira. Homem esteve em Madrid

Está confirmado o primeiro caso de coronavírus em Paços de Ferreira. U

Um homem que voltou de uma viagem de trabalho a Madrid há alguns dias, teve sintomas e procurou o centro de saúde. Feitos os testes, com resultado positivo, está agora a ser investigada a rede de contactos do infetado.

"Cumpre-me informar o primeiro caso de COVID-19 diagnosticado em Paços de Ferreira, proveniente de Madrid", anunciou o presidente da Câmara, Humberto Brito.

"Quem vier de fora do país deve tomar todas as providências comunicando às autoridades de saúde. Não esperem para ver o que vai dar! Adotem atitudes responsáveis", apelou o autarca.

Humberto Brito lembra que muitas empresas de mobiliário do concelho trabalham com o mercado espanhol. "Peço a todos os cidadãos de Paços de Ferreira que estiveram na última semana em Espanha que sejam pro-ativos e não esperem. Contactem a Linha Saúde 24", acrescenta.

A Câmara de Paços de Ferreira tem vindo a adotar várias medidas de contenção do COVID-19, como o encerramento de serviços. Anunciou já também ontem que vai avançar com um plano de apoio aos cidadãos que venham a ficar em quarentena, retidos em casa, por suspeita ou por serem portadores de coronavírus.

"A Câmara Municipal vai assegurar apoio domiciliário a todas as pessoas e famílias do concelho que venham eventualmente a ser identificadas pela Autoridade de Saúde como suspeitas ou infetadas. Esse apoio consistirá na entrega, junto da respetiva residência, de refeições diárias, recolha do lixo potencialmente contaminado, bem como auxílio aos idosos e a pessoas de maior vulnerabilidade", explica a Autarquia.

Segundo o balanço diário da Direção-Geral de Saúde, divulgado este sábado de manhã, estão confirmados 169 casos positivos de Covid-19 em Portugal, mais 57 do que os 112 registados na sexta-feira.

Dos 169 casos positivos, há 114 pessoas internadas, 10 das quais nos cuidados intensivos. O boletim regista mais um doente recuperado. Contas feitas, 45 não precisam de cuidados hospitalares e recuperam em casa.

De acordo com o documento, há 126 pacientes a aguardar resultado laboratorial e 5011 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 663 do que na sexta-feira.

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira. Em todo o mundo já foram infetadas mais de 143 mil pessoas e morreram mais de 5500.