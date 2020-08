Surto de covid-19 com origem em festa religiosa familiar faz dois óbitos em Freamunde

Mónica Ferreira Hoje às 21:09 Facebook

Duas pessoas morreram nos últimos dias, em Freamunde, Paços de Ferreira, vítimas de covid-19. No mês de agosto o concelho de Paços de Ferreira registou cerca de 50 casos, a grande parte dos quais em Freamunde.

Segundo informação confirmada ao JN por fonte oficial, o foco de contaminação de covid-19 existente na cidade de Freamunde, em Paços de Ferreira, está identificado pelas autoridades e teve origem numa festa religiosa de família.

Dos cerca de 50 casos positivos registados no concelho de Paços de Ferreira este mês de agosto, a maioria está localizada em Freamunde, associada à referida festa.

Foi também em Freamunde que se registaram, nos últimos dias, duas mortes devido à doença: a de um homem de 71 anos - que faleceu no dia 24 de agosto - e a de uma mulher de 75 anos, que faleceu três dias depois.

O JN contactou a delegada de saúde local, mas não obteve esclarecimentos em tempo útil.

Há um "aumento significativo de novos casos de covid-19" no concelho

Perante a realidade concelhia atual, as autoridades de saúde do ACeS Tâmega III - Vale do Sousa Norte, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a GNR de Freamunde emitiram um comunicado onde reconheceram " um aumento significativo no número de novos casos em residentes do concelho, em especial na freguesia de Freamunde" e onde confirmaram a existência de óbitos devido à doença.

Nesse sentido, apelaram à população para a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção da covid-19 e para a atenção aos sintomas associados à doença.