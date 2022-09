Abóbora de 372 quilos ganha concurso em Paredes

Fernanda Pinto Hoje às 18:32 Facebook

João Cardoso, de Duas Igrejas, Paredes, foi o grande vencedor do IV Concurso de Hortícolas Gigantes de Paredes "O Maior da Minha Aldeia". A abóbora que produziu atingiu os 372 quilos.

Em segundo lugar ficou o pai, Joaquim Cardoso, também de Duas Igrejas, com uma abóbora de 315 quilos. O pódio ficou completo com Joel Faustino de Atouguia da Baleia, Peniche, cuja abóbora pesou 263 quilos.

Este não foi um bom ano para a produção de abóboras "gigantes" devido às condições climatéricas. Recorde-se que, em 2021, a maior abóbora a concurso tinha 699 quilos.

Os prémios são entregues este domingo, no Parque da Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa. Vão dos 50 aos mil euros, dependendo das categorias.

João Cardoso e Joaquim Cardoso também venceram o concurso concelhio de abóboras. Em terceiro nessa classificação ficou Fernando Santos, de Aguiar de Sousa, Paredes, com uma abóbora de 255 quilos.

O concurso premiou ainda as maiores melancias, melões e tomates. José Rui Santos, de Paderne, Faro, trouxe a maior melancia a concurso, com 61 quilos, e também o maior melão, com 16 quilos. No concurso de tomate ficaram, empatados em primeiro lugar, Diogo Barbosa, de Folgosa, Maia, e Manuel Machado, de Mouriz, Paredes, com um fruto de 1.130 quilos.

Ao todo houve 56 participantes e, nesta edição, eram quase todos do concelho.

O evento termina este domingo, com uma feira com restauração e venda de produtos locais, entre as 10 e as 19 horas, e a entrega de prémios, às 15 horas, seguida de uma atuação musical.

O objetivo desta iniciativa, da Câmara de Paredes, é "dar visibilidade aos produtores e produções locais e estimular o interesse das populações na agricultura sustentável, contribuindo um maior dinamismo e atração ao território".