Desfeito o empate em Paredes. PS vence junta de freguesia de Cristelo

Depois de um empate entre as listas do PSD/CDS-PP e do PS nas eleições de 26 de setembro a população de Cristelo, em Paredes, voltou, este domingo, às urnas. Por uma margem renhida, de apenas três votos, o PS venceu, sendo José Rodrigues o novo presidente da junta de freguesia.

A lista do PS obteve 602 votos e a do PSD/CDS-PP, liderado por Carlos Franclim, atual presidente da junta, conseguiu 599 votos. Houve ainda dez votos na lista da CDU, quatro votos em branco e dez votos nulos. Ao todo foram votar 1225 pessoas. Estavam inscritos 1599 eleitores.

Recorde-se que o empate por 48,34% (553 votos) entre as duas principais listas a eleição, apesar das recontagens e análise do tribunal, manteve-se pelo que o Tribunal Constitucional decretou a realização de novas eleições.

Com este resultado o PS passa a ser poder em 15 das 18 freguesias do concelho.