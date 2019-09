Abóbora de 825 quilos vence concurso internacional em Paredes

Fernanda Pinto Ontem às 23:40 Facebook

Durante cerca de cinco horas, quase sempre debaixo de chuva, algumas dezenas de pessoas foram aguardando, curiosas, os resultados do 1.º Concurso Internacional de Hortícolas Gigantes em Portugal - "O Maior da Minha Aldeia", que aconteceu em Aguiar de Sousa, Paredes.

Primeiro foram os melões e as melancias, mas o que gerou mais expectativa foi a pesagem das abóboras "gigantes", que tiveram de ser carregadas por uma máquina até à balança. O suspense manteve-se até ao final.

A maior abóbora em competição veio de Espanha, com 825,5 quilos. Superou em quase cem quilogramas o segundo lugar, também de Espanha, que atingiu os 728,5 quilos. O terceiro posto foi para o Algarve, com uma abóbora de 416 quilos. O maior fruto produzido em Paredes, pelos irmãos José Pereira Coelho e Fernando Pereira, chegou aos 401 quilos.

Não há segredos

Foram também para espanhóis os prémios de maior melancia - 93,5 quilos - e maior melão - 8,1 quilo.Os prémios atribuídos variaram entre os 100 e os 1000 euros.

Ruben Mendi, que produz frutos gigantes há 10 anos, ganhou quer a categoria da maior abóbora quer a de maior melão. "Neste ano tive muita sorte e saíram grandes. Quando vim não sabia o que havia em Portugal, mas com uma abóbora tão grande pode-se esperar ganhar", assume, contando que já venceu concursos em Espanha, mas também noutros países da Europa. Segredos não há. "É a sorte, o clima, a preparação do terreno, a dedicação e 10 anos de experiência", resume.

Jorge Monfort, também espanhol, já teve outras melancias gigantes. A maior deste ano participou noutro concurso há uma semana. Tinha mais 500 gramas. "Não sabia o que se ia passar aqui, mas fiquei contente. Foi uma viagem de 11 horas, mas valeu a pena", diz.

Este foi o primeiro ano em que se realizou este concurso promovido pela Câmara de Paredes.

Domingo

Exposição e entrega de prémios



Hoje, as abóboras continuarão expostas no Parque da Senhora do Salto, onde haverá gastronomia e música. Serão entregues os prémios às 15.30 horas e haverá uma atuação de Saul pelas 17. A ação integra o plano de desenvolvimento do sul do concelho de Paredes.