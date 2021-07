Homem de 25 anos morre em acidente com trator em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 25 anos morreu na tarde deste sábado, na sequência de um acidente com um trator, ocorrido na Rua da Carreira, em Bitarães, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu pouco depois das 17.30 horas, quando o trator conduzido pelo jovem se despistou. A viatura caiu por uma ribanceira e capotou, ficando imobilizada num riacho.

O condutor ficou por baixo da viatura e sofreu ferimentos graves.

Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paredes e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.