Paredes recruta voluntários para dar apoio a idosos

O Projeto Voz Amiga, criado para combater o isolamento e a solidão da população idosa do concelho de Paredes, precisa de voluntários para visitar os utentes sinalizados. O objetivo é avançar com um acompanhamento de maior proximidade junto dos mais velhos, incrementando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.

Foi há um ano que a Câmara de Paredes criou o Projeto Voz Amiga. Cerca de 80 seniores têm beneficiado de apoio psicológico gratuito, via telefone, realizado por uma equipa do Município. Mas a meta agora é garantir um acompanhamento mais próximo, colocando voluntários a fazer visitas aos idosos sinalizados.

O programa nasceu em novembro do ano passado para "fazer face à nova realidade imposta pela pandemia". Numa primeira fase, serviu "para minimizar o isolamento dos idosos que frequentavam os centros de dia e que foram obrigados a permanecer em casa, para além dos que já viviam sós" e eram acompanhados pelo serviço de teleassistência.

avaliação constante

A equipa do Município tem dado apoio psicológico telefónico e, em alguns casos, realizado visitas presenciais. Isso permite "uma avaliação constante de parâmetros de depressão, avaliação do estado mental e da perceção da qualidade de vida".

Agora, para dar um apoio mais próximo, o Banco Local do Voluntariado está a recrutar pessoas para fazerem parte do projeto. Os destinatários são cidadãos maiores de 18 anos, residentes no concelho, que "sintam que podem dar um contributo para o desenvolvimento" do "Voz Amiga". As candidaturas podem ser feitas até ao dia 10 de janeiro de 2022, arrancando as visitas em março. Entre as funções do voluntário estarão fazer companhia e conversar, dar apoio em saídas, tais como compras, consultas médicas ou caminhadas, organizar a medicação ou ler e desenvolver jogos com o utente.