Septuagenário morre colhido pelo próprio automóvel em Paredes

Um homem de 70 anos morreu depois de ter sido colhido pelo próprio carro. A viatura estava a ser colocada em cima de um reboque, mas, devido a circunstâncias ainda não apuradas, deslizou e embateu na vítima. O acidente aconteceu em Gandra, Paredes, ao início da noite desta sexta-feira.

Segundo o JN apurou, o automóvel do septuagenário avariou junto à ponte da Pinguela, na cidade de Gandra, o que obrigou o condutor a acionar a assistência em viagem. O reboque chegou ao local pouco tempo depois e, logo de seguida, foram iniciadas as manobras para retirar a viatura avariada da beira da estrada.

Contudo, quando o automóvel estava a ser puxado para cima do camião aconteceu o acidente. Por motivos ainda desconhecidos, o carro que estava a ser rebocado começou a deslizar pela rampa de acesso ao camião e foi embater no próprio proprietário, que se manteve no local a assistir às manobras.

O choque foi violento e causou ferimentos graves no septuagenário, que acabou por não resistir. Para Gandra foram acionados os bombeiros, a viatura de emergência médica e reanimação e a ambulância de suporte imediato de vida de Valongo.