Acidente em Penafiel faz um morto e dois feridos graves

António Orlando Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um choque em cadeia, ao quilómetro 38 da A4, envolveu 15 carros e um camião, fez um morto e sete feridos, dois dos quais estão em estado grave, na zona de Bustelo, em Penafiel. Há ainda 22 pessoas que saíram ilesas do acidente.

O choque ocorreu por volta das 19 horas. Ao que o JN apurou há uma vítima mortal e os feridos foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto, Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos e Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Na origem do acidente terá estado combustível ou óleo no piso que fez com que os veículos derrapassem e chocassem uns com os outros.

O trânsito na A4 está cortado entre o nó de Castelões e Bustelo e não há previsão de reabertura do trânsito devido à falta de reboques. Há uma fila de cerca de cinco quilómetros. A alternativa para a circulação é a EN15.

A Autoridade Nacional da Proteção Civil acionou para o local 44 operacionais de socorro, apoiados por 17 viaturas dos bombeiros de Vila Meã, Penafiel, Lousada, Paredes, do INEM e também da GNR.