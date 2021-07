CHTS lança aplicação para apoiar recuperação de doentes de Ortopedia  

Mónica Ferreira Hoje às 15:56 Facebook

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) vai implementar um programa de Enfermagem de Reabilitação Tecnológico.

Denominado +PERTO, este programa surgiu da necessidade de encurtar distâncias e, de forma inovadora e pioneira, dar resposta de forma muito célere aos utentes submetidos a cirurgias do Joelho no Serviço de Ortopedia.

Segundo o CHTS, o programa vai funcionar através de uma aplicação no smartphone e vai permitir melhorar o conhecimento, aumentar a literacia em saúde, possibilitar uma adequada capacitação pré-operatória e recuperação pós-operatória.

Tiago Araújo e Elsa Rodrigues, enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação do Serviço de Ortopedia do CHTS, são os mentores deste projeto que, assumem, "estar na vanguarda de cuidados de saúde com qualidade, centrados no utente, personalização de serviços, humanização e rapidez na prestação de auxílio, foram fortes motivos para conhecer, compreender e acompanhar a revolução tecnológica que ocorre no mundo dos dias de hoje e que está em constante transformação".

Dadas as características geográficas da região onde se insere o CHTS e a vasta área abrangida, a distância física é, por si só, uma barreira quando se fala em serviços e cuidados de saúde. Assim sendo, para encurtar distâncias, este programa digital vai disponibilizar um canal de comunicação e monitorização aos utentes e cuidadores um programa de exercícios direcionados à reabilitação, uma secção de informações úteis com sistema de feedback, uma secção de monitorização e acompanhamento on-time e o "fale com o enfermeiro de reabilitação"", um canal comunicacional que também permite assistir o utente e cuidador na tomada de decisão em aspetos tais como: dor, edema e ferida cirúrgica. Permite ainda a realização de videochamada para acompanhamento de exercícios em tempo real.

O programa pode ser utilizado pelos doentes, que após a consulta de enfermagem pré-operatória, podem aceder à aplicação MyCHTS, através de um smartphone e instalar a aplicação +PERTO, podendo, a partir daí, aceder em qualquer lugar a um conjunto de informações úteis e de exercícios que vão contribuir para que estejam preparados para a cirurgia e para que recuperem a sua funcionalidade.

Como principais objetivos desta APP destacam-se a preparação física, psicológica, pré-operatória e aumento das capacidades da pessoa para uma melhor experiência cirúrgica, potencial, empoderamento no processo de reabilitação e recuperação pós-operatória do utente.