Deputados da Assembleia Municipal de Penafiel abdicam de senhas de presença

Os deputados com assento na Assembleia Municipal de Penafiel, abdicaram das senhas de presença que receberiam nas reuniões daquele órgão, até ao final do ano. O desafio, lançado por Alberto Santos, presidente da Assembleia Municipal de Penafiel, foi aceite por todos os membros e grupos políticos e o dinheiro será utilizado para a aquisição de equipamento médico para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

A medida, aceite pelos 57 eleitos na Assembleia Municipal de Penafiel - 29 representantes das diferentes forças e 28 Presidentes de Junta de Freguesia - vai permitir angariar cerca de 10 mil euros, que serão utilizados na aquisição de camas de Cuidados Intensivos e monitores de sinais vitais, que serão entregues ao CHTS.

"Foi das decisões mais unânimes, pacíficas e motivantes a que assisti", afirmou Alberto Santos, presidente da Assembleia Municipal de Penafiel, destacando "o grande sentido cívico" manifestado por todos os líderes partidários, "que puseram de lado as suas visões ideológicas e responderam e imediato e de forma unânime ao desafio que lhes lancei".

Salientando que esta aceitação é "sinal evidente de que a política feita a pensar nos interesses das pessoas é a que tem de estar presente, permanentemente, nesta altura difícil que o país atravessa", Alberto Santos lança o desafio a outras Assembleias Municipais e entidades, para "encontrarem soluções criativas" para ajudar a comunidade e apoiar os profissionais de saúde.

Para esta iniciativa, que será de imediato operacionalizada pela Câmara Municipal, vão contribuir o Presidente da Assembleia Municipal e os 15 deputados da Coligação "Penafiel Quer" - PPD/PSD. CDS-PP, 11 deputados do Partido Socialista, dois do Grupo Penafiel é Top e ainda os Presidentes de Junta de várias forças partidárias e independentes.