Doentes internados matam saudades por videochamada

Enfermeiros do Hospital Padre Américo, em Penafiel, criam serviço que se manterá após pandemia. Tem feito a felicidade de doentes e famílias.

Numa altura em que as visitas nos hospitais estão vedadas, há que encontrar maneiras de vencer as distâncias e pôr fim às angústias, medos e ansiedades das famílias e dos doentes internados. No Hospital Padre Américo, em Penafiel, isso está a ser feito com "um serviço" de videochamadas criado pelos enfermeiros.

Já houve netos a despedirem-se de avôs que acabaram por falecer, filhos a cantar os parabéns aos pais e outros a ver a mãe que não viam há meses. A emoção está sempre presente, para todos. A meta é manter o serviço quando terminar a pandemia da Covid-19.