Duarte foi o primeiro bebé a nascer no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa no ano de 2021.

O menino nasceu exatamente às 00:00 horas do dia 1 de janeiro com 3,740 quilogramas e 49 centímetros.

Duarte é filho de Sílvia Manuela Pereira Santos e de Tiago Emanuel Pinto Barbosa, um casal natural de Rans, no concelho de Penafiel.