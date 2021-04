Freguesias de Penafiel vão a tribunal decidir de quem é rotunda

Mónica Ferreira Hoje às 13:49 Facebook

Colocação de estrutura de boas-vindas acorda contenda antiga entre Irivo e Paço de Sousa, em Penafiel. Carta administrativa é contestada pelos irivenses.

Há vários anos que as freguesias de Irivo e Paço de Sousa, em Penafiel, discutem os limites das duas localidades vizinhas. Nos últimos dias, a colocação de uma estrutura com a inscrição "Vila de Paço de Sousa" - que foi, entretanto, vandalizada - numa rotunda, à entrada das duas freguesias, fez acordar uma guerra antiga e o caso vai agora ser enviado para o Tribunal Administrativo, para definir a delimitação do território.

A disputa pelos limites de Irivo e Paço de Sousa teve novo episódio na passada semana, quando Adelino de Sousa, presidente da Junta de Paço de Sousa, resolveu colocar uma estrutura de boas-vindas à entrada daquela freguesia. Contudo, do lado da localidade vizinha houve quem não gostasse e a estrutura foi vandalizada.