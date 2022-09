Homem atropelado por trator em Penafiel

Um homem de 54 anos ficou ferido com gravidade, depois de ter sido atropelado por um trator agrícola num campo, na Rua de Novelhe, em Santiago de Subarrifana, no concelho de Penafiel.

Ao que o JN apurou, o homem estava no campo, enquanto decorriam trabalhos de silagem (corte e debulhagem) de milho, quando, em circunstâncias ainda desconhecidas, foi atropelado por um dos tratores que se encontrava no campo a realizar a tarefa.

"À nossa chegada a vítima estava consciente, mas apresentava ferimentos graves na parte abdominal", relatou José Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários de Penafiel.

O ferido foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel - que mobilizaram para o local sete elementos, apoiados por três veículos - e por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Penafiel esteve no local a tomar conta da ocorrência.