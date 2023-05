INATEL mete 200 idosos do Norte a fazer exercício

Mónica Ferreira Hoje às 10:16 Facebook

Liga Boccia vai juntar 36 equipas de 12 municípios do Norte em várias provas.

A Fundação INATEL está a organizar uma Liga Boccia Sénior, que vai envolver cerca de 200 seniores do Norte do País. O projeto, direcionado ao público que valoriza o envelhecimento ativo, convívio e promoção da modalidade, vai ser apresentado amanhã, quinta-feira, no Hotel INATEL em Entre-os-Rios, Penafiel.

Lançada em 2018, com a participação de seis municípios e depois de dois anos de paragem devido à pandemia, a Liga Boccia Sénior INATEL cresceu nesta edição de 2023 e vai contar com a participação de 36 equipas, oriundas de 12 municípios do norte do país, com três equipas em representação de cada um dos concelhos (Matosinhos, Baião, Santo Tirso, Paredes, Castelo de Paiva, Cinfães, Penafiel, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Marco de Canaveses, Lousada e Felgueiras).

Os 200 seniores vão disputar cinco provas, sendo a primeira já no próximo dia 17, em Penafiel. A 30 de junho, a competição acontece em Castelo de Paiva, a 6 de setembro, em Baião, e a 11 de outubro, em Gaia. A última prova vai ser disputada no concelho de Paredes, no dia 29 de novembro.

A Fundação INATEL conta com o apoio dos municípios envolvidos.