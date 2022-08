Motociclista morre em colisão com BMW na A4 em Penafiel

Um motociclista de 32 anos morreu, na sequência de um acidente de viação, ocorrido ao início da madrugada deste domingo, na saída da A4, em Penafiel.



O acidente ocorreu por volta da meia-noite e envolveu um automóvel, da marca BMW, e um motociclo, conduzido por um homem de 32 anos, que não resistiu aos graves ferimentos. Do acidente resultaram ainda mais dois feridos ligeiros, ocupantes do carro envolvido no acidente.

No local do acidente estiveram os Bombeiros Voluntários de Penafiel, com 18 operacionais apoiados por sete veículos, assim como uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. A GNR tomou conta da ocorrência.