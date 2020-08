Profissionais de saúde e bombeiros com entrada gratuita na Rota do Românico

Antonio Orlando Hoje às 01:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rota do Românico (RR), em ato simbólico de gratidão, abre as portas dos seus dois centros de interpretação, até ao final do corrente ano, aos profissionais de saúde e bombeiros que operam nos 12 municípios do seu território de intervenção.

"Reconhecendo a dedicação, o esforço e os enormes sacrifícios pessoais e familiares" a que foram submetidos médicos, enfermeiros e bombeiros, entre outros, durante a pandemia da covid-19, que continuamos a viver, a Rota do Românico, "enquanto ato simbólico de gratidão", abre-lhes as portas, mediante comprovativo, dos seus Centros de Interpretação do Românico (CIR), em Lousada, e da Escultura Românica (CIER), em Penafiel, até 31 de dezembro de 2020.

O CIR, aberto ao público no dia 27 de setembro de 2018, na vila de Lousada, funciona de terça a domingo. O CIER, aberto no passado dia 25 de julho, na vila de Abragão, funciona de quinta-feira a domingo. Recorde-se que, até 30 de setembro, a entrada no CIER é livre para todos os visitantes.

A Rota do Românico é um projeto turístico-cultural que reúne, atualmente, 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende), no Norte de Portugal.

As principais áreas de intervenção da Rota do Românico abrangem a investigação científica, a conservação do património, a dinamização cultural, a educação patrimonial e a promoção turística.