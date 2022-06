Psicólogos ajudam voluntários a combater exaustão emocional

Projeto está a ser desenvolvido pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com sessões de grupo ou individuais, para que possam continuar a apoiar quem mais precisa.

"Já estive em missões humanitárias mais sangrentas, nesta não vi uma gota de sangue, no entanto, esta foi a que me fez chorar mais vezes". O desabafo é de Miguel Carvalho, um voluntário que, ao longo dos últimos três meses, tem estado a ajudar o povo da Ucrânia, trazendo refugiados e levando apoio.

Desafiado, o Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel, criou um programa "pioneiro" - o Grupo de Ajuda Mútua (GAM) - que visa dar resposta urgente a estes voluntários "que têm vindo a demonstrar uma fragilidade emocional crescente, principalmente por causa da empatia e sofrimento dos refugiados e a impotência perante os factos vivenciados". A meta é ajudá-los a recuperar "da exaustão e do desgaste emocional", permitindo que continuem a apoiar "quem mais precisa".