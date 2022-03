Suspeita de mão criminosa em vaga de incêndios em Penafiel

Os Bombeiros Voluntários de Penafiel foram chamados para combater 13 incêndios entre domingo e segunda-feira. Num dos locais foram encontradas velas, o que levanta suspeitas de fogo posto. A Polícia Judiciária já foi chamada ao local.

Em dois dias, dezenas de elementos dos Bombeiros Voluntários de Penafiel foram mobilizados para combater 13 fogos florestais, nas freguesias de Croca, São Martinho, Marecos e Duas Igrejas. Numa das ocorrências, foram encontradas velas entre a vegetação que, deixam a suspeita de ter havido mão criminosa no início do incêndio, o que levou a corporação a alertar a Polícia Judiciária para investigar.

No final do dia de domingo, os Bombeiros Voluntários de Penafiel fizeram uma publicação na sua página da rede social Facebook, alertando para o sucedido, repudiando o comportamento e pedindo a intervenção das autoridades na responsabilização dos autores de crimes desta natureza.

"No rescaldo do dia de hoje, foram 10 os incêndios extintos pelo nosso Corpo de Bombeiros! Provavelmente continuariam se não fosse a chuva que, entretanto, já se faz sentir! As causas destes incêndios, se no início poderíamos apenas dizer que suspeitávamos de mão criminosa, face ao alinhamento e sequência dos mesmos, agora com os artefactos encontrados, não existem dúvidas da sua origem! A imagem fala por si, um artefato encontrado no meio de vegetação seca, que iria dar origem a uma nova ignição! Repudiamos estes comportamentos, trata-se de gozar não apenas com os Bombeiros, mas com todos! Reforçamos uma vez mais a investigação por parte das autoridades competentes, para que o responsável por estes atos seja responsabilizado e punido! Caso verifiquem atividades suspeitas em espaços florestais, por favor ligue de imediato 112!", pode ler-se na publicação.