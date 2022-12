Três encarcerados em acidente na A4 em Penafiel

Três pessoas, entre as quais uma jovem de 13 anos, sofreram ferimentos ligeiros, na sequência de um acidente de viação ocorrido na autoestrada A4, em Croca, Penafiel, no sentido Porto/Amarante.

Ao que o JN apurou, as vítimas - duas mulheres e uma jovem de 13 anos, todas da mesma família - seguiam na autoestrada, no sentido Porto/Amarante, quando a viatura avariou na zona de Croca. Quando se encontravam no interior da viatura, a aguardar a chegada de um táxi que as levaria do local e já com o reboque a aguardar para remover a viatura avariada, foram abalroadas por uma outra viatura e ficaram encarceradas.

Depois de desencarceradas, as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel, e pelas equipas de suporte imediato de vida de Amarante e da viatura médica de emergência e reanimação do São João e da delegação do Porto.

Foram depois transportadas para o Hospital de São João no Porto, por se tratar de três pessoas da mesma família e este ser a unidade hospitalar com urgência de Pediatria para tratar a jovem de 13 anos.

No local esteve ainda a Brigada de Trânsito, a GNR e a Brisa.