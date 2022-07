Alunos criaram "encontros às cegas" no Museu Soares dos Reis

Ana Correia Costa Hoje às 17:43 Facebook

Estudantes da Universidade do Porto de várias áreas conceberam uma exposição que está patente até ao final do ano no Museu Soares dos Reis.

"Precisava da vossa opinião para ver a altura do 'gato'", convoca o professor Hugo Barreira. Rosa, Jéssica e Edysandra atendem de imediato, e seguem-no até ao painel que abre a exposição "Encontros às cegas", concebida de raiz no Museu Nacional Soares dos Reis por alunos da Universidade do Porto, com peças do acervo.

"Vou pôr 1,40 [metros] para baixo", ensaia o técnico do museu, a testar as sugestões dos estudantes, que logo constatam que o pequeno trabalho a pastel seco datado de 1919 ficaria demasiado baixo. Edysandra Frisoli relembra: "em cima tem o título!". Definidos os respetivos espaços, o nome da mostra e "Um belo sonho", de Alberto Aires de Gouveia, ficaram nos devidos lugares ao final da tarde da passada quarta-feira, a postos para a abertura da exposição, no dia seguinte.