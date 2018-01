Novo metro no Porto com espaço para mais passageiros

MARTA NEVES Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Veículo remodelado começa a circular esta semana nas linhas Amarela e Violeta. Projeto vai durar três meses.

Não estranhe se esta semana ao entrar no metro do Porto, na linha Amarela (Hospital de S. João/Santo Ovídio) ou na Violeta (aeroporto) achar que há alguma coisa diferente no interior da composição. Há realmente uma novidade que vai saltar logo à vista: os bancos vão estar encostados às laterais do veículo, passando a haver mais espaço no interior da composição.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui