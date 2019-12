Marcelo esteve na Cervejaria Galiza em solidariedade com os trabalhadores

Paulo Lourenço Hoje às 13:53 Facebook

Aproveitando a passagem pelo Porto, o presidente da República foi esta sexta-feira até à Cervejaria Galiza para se inteirar da situação dos trabalhadores. Ao que o JN conseguiu apurar, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou solidariedade para com a luta do emblemático restaurante do Porto.

As últimas semanas têm sido de muito trabalho para os trabalhadores da Cervejaria Galiza, no Porto. Desde de dia 11 de novembro que se mantém 24 horas por dia (por turnos) no restaurante, ora a trabalhar, ora vigilantes, para continuar no seu posto de trabalho e verem assim saldados alguns pagamentos em atraso.

Esta sexta-feira, aproveitando a passagem pelo Porto, o presidente da República esteve no restaurante a inteirar-se da situação e a prestar solidariedade à luta e persistência dos trabalhadores.

Com a faturação a triplicar no último mês devido à iniciativa dos trabalhadores, que ganhou atenção nacional, o delegado sindical António Ferreira explica ao JN que o pagamento por multibanco não está a funcionar e que espera a "compreensão" dos clientes.

De lembrar que as contas da eletricidade e do gás foram pagas no final de mês de novembro pelos trabalhadores.