Morte a bordo obriga avião da TAP a regressar ao aeroporto do Porto

Um voo da TAP com destino a São Paulo/Guarulhos, no Brasil, teve de regressar ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, após um passageiro ter morrido durante a viagem. Não são conhecidas as causas da morte.

O voo TP81 partiu do aeroporto do Porto às 12.45 horas, mas foi obrigado a regressar devido à morte de um passageiro a bordo. A notícia foi confirmada pela companhia aérea ao JN.

A viagem para o Brasil vai ser retomada assim que as autoridades portuguesas o permitirem, no entanto não há estimativa para quando isso irá acontecer.

Sobre a vítima mortal nada se sabe.