Porto suspende novos alojamentos locais

Câmara do Porto vai levar à Assembleia Municipal proposta para travar registos. A ser aprovada, medida terá efeitos imediatos e será para vigorar durante seis meses.

A Câmara do Porto vai levar à Assembleia Municipal uma proposta para suspender a autorização de novos registos de estabelecimentos locais no Centro Histórico e no Bonfim. A ser aprovada, a medida terá efeitos imediatos e será para vigorar durante seis meses.

Ao JN, uma fonte do gabinete da Presidência da Câmara da Porto justificou que esta medida se insere num plano mais vasto, que "abrange áreas como a sustentabilidade, o plano estratégico para o setor do turismo e a segurança", entre outras. Também foi adiantado que é objetivo da Autarquia proceder à "revisão" do regulamento de alojamento local "durante estes meses", até ao final do ano.