Pulseiras substituem dinheiro na Queima das Fitas do Porto

Ingresso e consumo no Queimódromo, no Porto, são pagos previamente, por via eletrónica. Transição digital é a novidade da megafesta estudantil, onde são esperadas 300 mil pessoas.

Na Queima das Fitas do Porto, entre os dias 7 e 13 de maio, no interior do Queimódromo, quase não haverá dinheiro a circular. Entre as novidades da edição deste ano, a transição digital é a principal mudança. Para entrar e consumir no recinto, na Circunvalação, os estudantes usarão uma pulseira, a adquirir previamente e que poderá ser carregada financeiramente à medida das necessidades. O carregamento será feito por cartão de débito/crédito, MB Way ou monetariamente, sendo esta a exceção quanto ao desaparecimento do dinheiro em espécie.

"A transição digital acompanha as exigências. Traz mais conforto e segurança. Em 2022, que foi um ano fantástico, 90% dos bilhetes foram comprados via online", justifica Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto (FAP), que diz serem esperadas cerca de 300 mil pessoas ao longo dos dias do evento. Outra inovação é a existência de três palcos. Dia 9, no serão após o cortejo, atuam Quim Barreiros, Rosinha e Ruth Marlene.