Queima das Fitas do Porto cancelada pela segunda vez

Ainda não é desta que os estudantes vão matar as saudades da Queima das Fitas do Porto. Após uma "discussão alargada e em conjunto com as Associações de Estudantes", a Federação Académica do Porto entendeu não realizar, pela segunda vez, a Queima das Fitas do Porto 2021.

Esta é uma decisão que "desperta em cada um de nós uma tristeza inexplicável, que só quem vive o Porto, as tradições, os momentos para a vida e a união da nossa Academia poderá sentir", escreve a presidente da Direção da Federação Académica do Porto (FAP), Ana Gabriela Cabilhas.

"Agarramos 2021 com esperança e preparados para retomar o que 2020 nos negou", pode ler-se no comunicado, onde a FAP se refere a 2021 como "o ano em que ficaria tudo bem, em que recuperaríamos os momentos com família e amigos, os abraços, os convívios e os sonhos que a pandemia nos tirou". No entanto, "a evolução da situação epidemiológica da covid-19 ainda não nos permite".

A realização das festas académicas "só teria lugar se estivessem garantidas todas as condições de segurança para proteger os estudantes, as suas famílias e para controlar a pandemia".

Por isso, "em 2021, escolhemos lembrar". "A magia da Queima das Fitas será lembrada, dignificada e honrada, com a convicção de que a Academia do Porto saberá, como sempre, reinventar-se", sublinha Ana Gabriela Cabilhas.