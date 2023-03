Trânsito condicionado na Rua da Constituição devido ao mau tempo

JN Hoje às 13:40 Facebook

O mau tempo está a causar congestionamentos à circulação automóvel no Porto. O trânsito está condicionado na Rua da Constituição, no entroncamento com a Rua de Visconde de Setúbal, devido à queda de chapas.

Além da chuva, também o vento está a sentir-se com intensidade, tendo levado à intervenção do Regimento de Sapadores Bombeiros naquele entroncamento. Fonte da corporação disse ao JN que a situação não é complicada e que os operacionais estão a desobstruir a via.

A Câmara do Porto, através do portal de notícias, recomenda que os automobilistas evitem circular naquela zona até que a situação fique totalmente resolvida.