Vinho Porto da Quinta da Boeira ganha prémio internacional

O vinho do Porto Very Old Tawny Quinta da Boeira foi galardoado com uma medalha de ouro no Concurso Sélections Mondiales des Vins Canada, que contou com mais de dois mil participantes.

"Este Vinho do Porto, lançado em 2019 num frasco de perfume, recebeu o mais alto galardão atribuído na 27ª edição de um dos mais importantes concursos internacionais da América do Norte, decorrido entre os dias 18 e 22 de novembro de 2020, no Quebec. O Very Old Tawny Perfume, de 1917, é uma das coqueluches do cardápio exclusivo dos Vinhos da Quinta da Boeira", informou a assessoria da empresa.

"No concurso participaram mais de 2160 vinhos, provenientes de 33 países, mais 38% do que na edição anterior. O júri, composto por 60 elementos da área dos vinhos, avaliou os vinhos em 144 sessões de provas", acrescentou.

"Esta distinção é muito importante não só para os nossos vinhos em particular, como também para o Vinho do Porto em geral, uma vez que o Canadá é já o sétimo maior importador de vinho do mundo por volume e com tendência a aumentar, e é o segundo mercado para os vinhos DOP Porto", disse Albino Jorge, sócio-gerente da Quinta da Boeira, citado no comunicado.

"O Very Old Tawny Quinta da Boeira, além de ser um elixir raro entre os Vinhos do Porto, é comercializado num frasco de perfume, num estojo individual lacrado, reforçando as sensações associadas ao Vinho do Porto: luxo, elegância e autenticidade", acrescentou.