Chineses deram as boas-vindas ao Ano do Porco

Ana Trocado Marques Hoje às 00:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Sai o cão. Entra o porco. Cerca de 200 chineses juntaram-se, ontem, no Casino da Póvoa para dar as boas-vindas ao Ano Novo Chinês.

No ano em que se comemoram os 40 anos de relações diplomáticas Portugal-China e que, no país, o investimento chinês cresce a olhos visto, a política marcou presença na festa: Ana Catarina Mendes, do PS, e Rui Rio, do PSD. Um sinal de que as relações entre os dois países estão "no melhor período da sua história", diz Shu Jiangping, em representação do embaixador chinês em Portugal.

Em dia de festa, a Liga dos Chineses em Portugal aproveitou para homenagens os que, em Portugal, "mais fazem pelas boas relações entre os dois países". Com o prémio de Mérito Relações Interculturais foi distinguido Afonso Camões, o diretor geral de conteúdos do Global Media Group (detentor, entre outros títulos do JN, Diário de Notícias, O Jogo e a TSF.