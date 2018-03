Rádio local da Póvoa de Varzim vandalizada por causa de relatos do Rio Ave

Ana Trocado Marques Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

As instalações da Rádio Onda Viva foram vandalizadas na madrugada desta segunda-feira. As portas da entrada foram pintadas com inscrições alusivas ao Varzim SC e ao Rio Ave FC. O vandalismo estará relacionado com a decisão da emissora poveira, que sempre cobriu os concelhos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, de voltar a transmitir os relatos do Rio Ave FC.

A decisão foi tomada no início de fevereiro e entrou em vigor no dia 23: a Rádio Onda Viva propunha-se passar a fazer os relatos dos jogos do Rio Ave FC. O Rio Ave x Desportivo das Aves do dia 23 de fevereiro foi o primeiro.

A notícia "Onda Viva retoma relatos do Rio Ave", publicada no facebook oficial da emissora, motivou 93 comentários, muitos dos quais criticando a decisão da rádio local e despertando velhos ódios entre os dois clubes rivais de cidades vizinhas.

Com o Rio Ave FC firme na 1.ª Divisão, a rádio havia suspendido os relatos da equipa vila-condense, que tinha já cobertura por outras emissoras nacionais e até pela Sport TV. Agora, vendida em dezembro ao empresário poveiro Gomes Alves, a emissora decidiu voltar à cobertura integral do concelho de Vila do Conde, incluindo os relatos do Rio Ave. Entre os adeptos do Varzim SC, que desde 2002/2003 não milita na 1.ª Divisão, parece ter havido quem não gostou.

"Rio M..." com uma cruz em cima e "Varzim 1915" (a data da fundação do clube, mas também o nome de uma das claques alvinegras" são as inscrições que, durante a noite, foram pintadas nas portas da rádio, sedeada na praça dos Combatentes. A administração admite que "esta atitude poderá estar relacionada com a recente decisão da Onda Viva de transmitir os relatos dos jogos em casa dos vilacondenses".