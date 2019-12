Inundações e ruas intransitáveis na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 12:43 Facebook

A chuva intensa provocou, este domingo de manhã, várias inundações na Póvoa de Varzim. Póvoa, Argivai e S. Pedro de Rates são as freguesias mais afetadas.

Foi cerca de meia hora de um autêntico dilúvio, que inundou garagens, chegou a algumas casas e deixou quase todas as ruas do centro da cidade intransitáveis. No quartel dos bombeiros, as chamadas começaram a cair às 8.20. Em menos de uma hora, foram mais de 50. No terreno, estão ainda mais de meia centena de operacionais dos bombeiros e da Proteção Civil.

Por enquanto, não há feridos, nem desalojados, mas os pedidos de ajuda não param de chegar.

A chuva abrandou já perto das 9 horas. Nas ruas do bairro sul e envolventes à praça do Almada, já se circula com normalidade, mas, no terreno, os operacionais continuam sem mãos a medir.