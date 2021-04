Jorge Machado é candidato à Câmara da Póvoa

Ana Trocado Marques Hoje às 14:07 Facebook

Habitação a preços acessíveis, maior aposta na educação, nos transportes e nas acessibilidades. São estas as prioridades do ex-deputado na Assembleia da República (AR), Jorge Machado, que encabeça a lista da CDU à Câmara da Póvoa de Varzim. João Martins será o "número 1" à assembleia municipal.

Os rostos da candidatura da CDU foram apresentados, este sábado de manhã.

"Os poveiros merecem melhor. Não só é possível como urgente fazer melhor no nosso concelho", afirmou Jorge Machado, que, depois de 14 anos no parlamento (2005-2019), regressa agora "a 100%" ao poder local. Após dez anos a ser eleito pelo círculo do Porto, Jorge Machado encabeçou, em 2019, a lista por Viana do Castelo, onde a CDU não elegeu nenhum deputado.

O comunista diz que o projeto do PSD, "inalterado há décadas", é marcado "por uma gritante falta de visão estratégica para o desenvolvimento do concelho, sem perspetivas para o futuro e sem ambição". A CDU, garante, tem as pessoas e o projeto para "fazer mais".

Quanto a uma aliança à esquerda, já sugerida pelo PS, para pôr fim a 32 de hegemonia social-democrata, Jorge Machado devolve a pergunta: "Foi útil o voto no PS, que teve quatro anos dois vereadores que se limitaram a assistir à gestão PSD?".

"O voto verdadeiramente útil é na CDU", defende, lembrando as "muitas intervenções e propostas", feitas na assembleia municipal, ao longo do mandato, pelo deputado João Martins.